Instagram CPI das Bets, rainha de bateria e mais: veja as vezes que Luana Piovani detonou Virginia e sua família

Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais. Aos 49 anos, a atriz republicou uma série de postagens que alfinetavam Virginia Fonseca e relembravam antigas polêmicas da influenciadora. Os conteúdos mencionavam situações envolvendo Bruna Biancardi, o jogador Vini Jr. e até a participação de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio.

Entretanto, essa não foi a primeira vez que a atriz e a empresária trocaram farpas nas redes sociais.

CPI das Bets

A rivalidade entre Luana Piovani e a família de Virginia ganhou um capítulo em maio de 2025. A atriz criticou a influenciadora após o depoimento dela na CPI das Bets, e o comentário gerou forte reação de Zé Felipe.

Luana compartilhou nas redes uma publicação que ironizava o comportamento de Virginia durante a audiência. O post afirmava que a influenciadora “ vive do vício dos outros e transforma tudo em palanque para ganhar mais dinheiro ”. Em seguida, Luana postou um vídeo com o trecho em que Virginia desejava “ que Deus abençoe essa audiência ” e encerrou com o bordão “ bora pra cima ”.

A atriz reagiu com indignação. “ Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela ”, escreveu.

A polêmica chegou até Zé Felipe, que defendeu a esposa com xingamentos. “ Acordei com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar. Luana Piovani, vai tomar no c*. Pelo amor de Jesus Cristo, filha ”, disse em vídeo nos stories.

Luana respondeu de forma irônica a um seguidor que pediu uma réplica: “ Não jogo luz em sombra .” Zé Felipe, por sua vez, voltou a provocar: “ Fusível deve tá queimado, não joga luz em nenhum lugar .”

A sogra de Virginia, Poliana Rocha, também entrou na discussão. Ela disse que Piovani deveria “ ocupar o tempo com trabalho na TV ” e completou: “ Talento ela tem, mas falta amor no coração .”

Zé Felipe e Leonardo também viraram alvo

O então marido de Virginia, o cantor Zé Felipe, também foi citado em falas de Luana Piovani. Em uma entrevista, a atriz afirmou que “ ele vive à sombra do pai ” e que “ a família inteira lucra com a imagem da nora ”.

Luana ainda rebateu ataques de fãs do clã Costa, dizendo que “ prefere trabalhar do que depender de sogro rico ”. A frase viralizou e gerou resposta de internautas ligados à música sertaneja.

Rainha de bateria

Após o anúncio de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio, a atriz compartilhou um vídeo do cantor Leandro Leal ironizando a notícia. Nas imagens, ele aparece pensativo ao som da clássica canção “ Não Deixe o Samba Morrer ” e escreveu na legenda: “ Alcione, falhamos ”.

Além do vídeo, Luana republicou postagens criticando a postura de Virginia na CPI das Bets. “ Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, make, ou look… Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste ”, dizia o conteúdo.

A atriz completou com seu comentário: “ Parem de fazer cruéis famosos ”. Em seguida, voltou a criticar a influenciadora: “ Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o ‘karma’ da desgraça que ela vende inunde a vida dela ”.

Separação entre Virgínia e Zé Felipe

Luana também comentou o anúncio do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O conteúdo compartilhado pela atriz trazia um influenciador que dizia que Virginia “ é triste para caralh* ” e que “ a felicidade dela é o contrário do paradoxo da escolha ”. Segundo ele, a criadora de conteúdo teria “ baixo intelecto e nível cultural ” para lidar com a própria realidade, mesmo cercada de luxo e fama.

O vídeo também comparava o prazer consciente de quem valoriza o conhecimento com a alienação de quem vive apenas em busca de bens materiais. “ Se você tiver um fusca e entender de carro, vai ser muito mais feliz do que se tiver uma Porsche e for um idiota ”, dizia o autor.

Ao compartilhar o vídeo, Luana Piovani reforçou a provocação. “ Olha, alguém desses milhões que seguem os limítrofes, manda esse vídeo! Quem sabe eles não fazem uma escolha melhor e têm chance de ter um futuro feliz?! ”, escreveu.