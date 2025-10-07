O ator Renato Góes, 38, que interpreta Ivan no remake de Vale Tudo, comemorou na última segunda-feira (6) seus seis anos de casamento com a atriz Thaila Ayala, 39. O artista publicou diversos cliques ao lado da esposa.
Na legenda da sequência de fotos no Instagram, ele escreveu:
"Comemorando 6 anos de casados. Te amo. Sou plena e completamente feliz com você, Thaila Ayala", disse o global.
Thaila Ayala postou uma mensagem emocionante
A atriz não deixou de compartilhar um clique ao lado do maridão. Em um cenário paradisíaco, no apartamento com vista para o mar, Thaila surgiu trocando beijos com Renato Góes.
Na publicação, ela ainda legendou, dizendo que a pergunta mais importante da sua vida foi quando foi pedida em casamento:
"Esses dias me perguntaram qual foi o sim mais importante da minha vida, e prontamente respondi que foi o sim do seu pedido de casamento.
O sim que mudou a minha vida inteira, ou melhor, que levou a minha vida inteira para o lugar que eu merecia e sonhava estar. Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais sim para a vida! Feliz 6 anos de casamento", disse.
Início do relacionamento
Recentemente, durante participação no WOW Podcast, a atriz relembrou como conheceu o marido em um evento que também contou com a presença de Sophie Charlotte e Gabriel Leone. O quarteto decidiu sair para jantar e, depois, seguiu para o hotel de Góes, onde continuaram o encontro.
Foi então que tudo começou a mudar:
"O restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei: 'ferrou'", contou Ayala.
Apesar do encontro arrebatador, a reação dela foi fugir do hotel. Quando Renato foi ao banheiro, ela desceu descalça pela escada de serviço para não ser vista por ele no elevador, que poderia demorar a chegar.
"Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu", disse na época.
"Senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente. Não falei nada, mas olhei para ele e senti. Fiquei muito confusa com aquilo, falei: 'ferrou'", acrescentou a atriz.
Thaila Ayala e Renato Góes ficaram noivos no Réveillon de 2018 e se casaram em outubro de 2019, na Igreja do Carmo, em Olinda. Agora, estão prestes a completar seis anos de união e são pais de Francisco e Tereza.