Reprodução Instagram @leonardo @anacastelacantora Ana Castela se encontra com Zé Felipe e Leonardo

Leonardo, de 62 anos, surpreendeu o público ao falar pela primeira vez sobre a relação de Ana Castela e Zé Felipe. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (3) nas redes sociais, o cantor disse que estava torcendo pelos jovens e pela felicidade deles.



"Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, declarou o musicista ao apresentador Henrique Silva., em postagem veiculada na página Sertanejo na Net, no X, antigo Twitter. Até então, o envolvimento entre os cantores era apenas especulado, pois não tinha sido confirmado por nenhuma das partes.





Para os internautas, a declaração de Leonardo foi uma confirmação do suposto relacionamento. "Não adianta os namorados esconderem, vem o sogro e entrega tudo", brincou uma usuária no Instagram. "Não ficou dúvida alguma de que ele aprova esse namoro", opinou uma segunda.

Saiba mais



Ana Castela e Zé Felipe passaram a ser alvos de rumores de affair nas últimas semanas. Inicialmente, internautas notaram interações entre os sertanejos em plataformas como o Instagram. Depois disso, foram flagrados juntos em várias ocasiões.

Shows e encontros familiares foram as principais atividades. No entanto, quando questionados, tanto Ana quanto Zé negavam qualquer tipo de envolvimento amoroso e frisavam que eram apenas amigos e que pretendiam lançar um projeto musical juntos.

Zé Felipe está solteiro desde maio, quando chegou ao fim o casamento com Virginia Fonseca. Da relação antiga, o ex-casal teve três filhos. A primeira foi Maria Alice. A do meio é Maria Flor. E o caçula é o bebê José Leonardo.

Já Ana Castela teve um namoro repleto de idas e vindas com o também cantor e compositor sertanejo Gustavo Mioto. O último término deles foi em dezembro de 2024. Após o suposto affair de Castela com o filho de Leonardo, Mioto deixou de seguir a ex-namorada.