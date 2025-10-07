Reprodução/ Instagram @luapio/ SBT Luana Piovani e Virginia Fonseca

Luana Piovani, de 49 anos, voltou a polemizar nas redes sociais. Dessa vez, a atriz republicou conteúdos que citavam Virginia Fonseca. Um deles relembrava as polêmicas dela com Bruna Biancardi e sobre a escalação como rainha de bateria da Grande Rio.



O segundo falava sobre o suposto affair da influenciadora com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Houve ainda um terceiro que defendia que a ex-mulher de Zé Felipe estava usando "bomba" e por isso teria ficado com a voz grossa.





As postagens foram repostadas por Piovani no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,6 milhões de seguidores. A primeira publicação era da artista Marianna Armellini.

A intérprete, conhecida pela trajetória em obras humorísticas, simulava ser assessora de Virginia e relembrava algumas polêmicas dela, como o embate com Bruna Biancardi e as críticas recebidas pela atuação na Grande Rio.

Posteriormente, Luana republicou um vídeo de Eddy Moraes. O criador de conteúdo falava sobre o excesso de exposição da apresentadora do SBT em mostrar que estava com Vini Jr., além de afirmar que o atleta não assumiria nenhum tipo de relacionamento com ela.

Por fim, a última postagem de Piovani era uma entrevista na qual Virginia negava estar usando bomba e atribuia o timbre grosso de sua voz a um chip hormonal com testosterona. No entanto, o vídeo era cortado e o médico Carlos Eduardo Viterbo insinuava que ela estaria fazendo uso de "bomba".

"Chip de testo é bomba. Chip da beleza é bomba. Gestrinona é um anabolizante também. Se você usa pra estética, sim, é bomba", disse o profissional da saúde na legenda do conteúdo.



