Reprodução/ SBT/ Instagram @brunabiancardi Polêmica entre Virginia, Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, de 31 anos, decidiu se pronunciar sobre a relação com Virgnia Fonseca, de 26. A mulher de Neymar Jr. confirmou os desentendimentos com a influenciadora, que até então eram apenas especulados, além de criticar a conduta dela: "Não tem postura e educação".



A declaração de Biancardi foi feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14,2 milhões de seguidores. Na última segunda-feira (22), a mãe de Mavie e Mel, frutos da relação com o jogador do Santos, disse ainda que foi desrespeitada pela loira na própria casa dela.





"Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", começou Bruna.

"Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila", acrescentou.

Entenda

A resposta de Bruna vem logo após uma entrevista concedida por Virginia. Na ocasião, a apresentadora do SBT explicou uma polêmica que protagonizou com Biancardi, quando ligou para Neymar Jr. durante a madrugada.

"Sem noção, liguei para ele de madrugada para falar sobre o leilão. Logo depois, a Bruna mandou mensagem pedindo que eu ligasse para o celular dela. Foi aí que percebi que tinha vacilado”, contou Virginia ao site Leo Dias. A influenciadora garante ter se desculpado com o casal após o episódio.

“Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro, porque tem gente que realmente não gosta. Dessa vez, aprendi e pedi desculpa, mesmo”, finalizou a ex-mulher de Zé Felipe.