Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

A temporada de Carnaval 2026 está aberta para Virginia Fonseca! A influenciadora foi coroada rainha da bateria da Grande Rio na noite do último sábado.

Para a ocasião, ela chegou com um vestido de franjas verde co detalhes em vermelho, cores da agremiação e recebeu a faixa das mãos de Paola Oliveira.



Nas redes sociais, Virginia compartilhou um ensaio em homenagem a escola e comentou o momento:

"Hoje o carnaval começa de fato, acho que a última vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo kkk eu nem sei o que falar, estou tremendo e com vontade de chorar!", assumiu.

Ela segue dizendo: "Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar 🙌🏻 2026 É NOSSO 💖💜💙 (amanhã volto quando conseguir digerir tudo que vivi agora 🥲❤️‍🔥)."





Férias na Espanha

Virginia Fonseca chamou atenção ao publicar registros de biquíni enquanto renovava o bronzeado em Madrid, na Espanha. A influenciadora contou que estava aproveitando o sol após a academia e disse: " Tomando um solzinho de 'buenas' ". A presença dela no país europeu despertou rumores de que estaria hospedada na mansão de Vini Jr., jogador do Real Madrid.

As especulações ganharam força depois de vídeos publicados nos Stories, onde fãs notaram semelhanças entre o espaço usado por Virginia e a academia particular do atleta.