Reprodução/ TV Globo Teorias sobre os suspeitos de matar Odete Roitman (Debora Bloch)

"Quem matou Odete Roitman?". Um dos maiores mistérios da teledramaturgia nacional foi revisitado no remake de "Vale Tudo" e gerou variadas reações entre os espectadores do folhetim do horário nobre.

O público aposta em uma lista de suspeitos variada, que vai além dos cinco suspeitos divulgados. Por isso, muitos descartaram que César Ribeiro (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina Junqueira (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) ou Maria de Fátima (Bella Campos) sejam os autores do crime.





Na verdade, as apostas seguem em personagens que sequer apareceram e são coadjuvantes na narrativa. Eugênio (Luis Salem), Consuelo (Belize Pombal) e Estéban (Caco Ciocler) figuram entre os debates virtuais em redes como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter.

Há ainda quem defenda a possibilidade da vilã ter forjado a própria morte. Estas teorias afirmam que a ricaça voltará no último capítulo, provavelmente com um novo amante e rindo pelo fato de ter conseguido enganar todos com o falso assassinato.

Veja as reações:

é a voz dela no eco mas seria icônico se quem matou Odete foram Eugênio e Freitas juntos #valetudo https://t.co/HUeF5DA9Sh — mariaclara (@bidenovela) October 7, 2025





eu estou MUITO louca ou esse grito após o

tiro parece ser a voz do freitas? #ValeTudo https://t.co/HSUgN2NL22 pic.twitter.com/hkCGfsZ7j8 — maria.★ (@tuitslaura) October 7, 2025





e quando no final da novela a última cena ser da Celina aparecendo numa casinha em um sítio afastado pra pagar a cuidadora da Odete Roitman que não morreu mas ficou inválida #ValeTudo pic.twitter.com/EgcQrXSPHd — assassino da Odete (@juniormarcilian) October 7, 2025





Olhem na Parede tem duas marcas de tiro.

Maria de Fatima atirou e errou (ou desistiu)

Celina atirou e errou (ou desistiu)

Marco Aurelio e Cesar chegaram e ela já estava "morta" Spoiler: Freitas e Consuelo ajudaram a forjar a "morte" de Odete! Mas Odete NÃO Morreu! #ValeTudo pic.twitter.com/RULrfXc3ku— Leonardo Jardim (@leojardim) October 7, 2025





eles dois já adiaram esse passeio tantas vezes que quem vai matar a odete vai ser o esteban pra celina conseguir ir viajar com ele #ValeTudo pic.twitter.com/5sIf5ggRwa — alex dunphy barbosa (@thkalinda) October 4, 2025





Relembre

Na primeira versão, exibida em 1988 e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Marco Aurélio, então defendido por Reginaldo Faria, seria o assassino.

O trio de autores mudou o desfecho após a revelação vazar na imprensa, colocando Leila, vivenciada na época por Cassia Kis, como a autora dos disparos. Desta vez, o fim do mistério será exibido no dia 17 de outubro.

Após o remake, "Três Graças" ocupará o horário nobre da Globo. A próxima narrativa aposta em temas sociais como gravidez na adolescência, abandono parental e falsificação de remédios. O autor é Aguinaldo Silva. Luiz Henrique Rios assume a direção.