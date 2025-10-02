Instagram Luana Piovani enfrenta audiência após processo de Sari Corte Real

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, revelou que participa nesta quinta-feira (2) da primeira audiência do processo movido por Sari Corte Real. A ex-patroa de Mirtes Renata, mãe de Miguel, menino que morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife em 2020, acusa a artista de ferir sua honra e pede indenização de R$ 50 mil.

O caso foi comentado pela própria Piovani em vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, a atriz afirmou que se sente preparada para a defesa e ironizou o pedido de indenização.

" Hoje é o dia que tem a audiência do processo que Sari Corte Real abriu contra mim. Ela quer que eu pague R$ 50 mil de indenização, porque ela diz que eu feri a honra dela ", disse.

A artista ainda reforçou o apoio jurídico que recebeu.

" É o poste mijando no cachorro, sem sobra de dúvida. Graças a Deus, eu, muito bem assistida e assessorada, já conversei com a minha advogada ", declarou.

Durante o desabafo, Luana pediu apoio dos seguidores.

" Me ajudem no pensamento positivo. Uma vez uma menina me escreveu: 'Luana, até se você perder, você está ganhando'. E eu nunca mais esqueci essa frase ", contou, lembrando também do processo movido por Neymar contra ela.

A atriz explicou os pontos que pretende sustentar em sua defesa.

" Estarei lá me defendendo, dizendo que a minha voz não é só minha, ela representa digamos que 60% da população brasileira. A gente quer é que a Sari vá presa, porque condenada ela já foi, e que a justiça seja feita ", afirmou.

Em tom de crítica, Piovani atacou a ex-patroa de Mirtes.

" Essa mulher precisa estar presa, ela não pode ficar abrindo processo contra a gente. Ela não pode fica frequentando faculdade de Medicina. Ela só pode fazer qualquer coisa em relação à sociedade civil brasileira depois que ela cumprir a pena dela ", disparou.

A apresentadora ainda comentou sobre o encontro frente a frente.

" Vai ser engraçado porque eu vou olhar na cara dela. Vou ver a fuça dela e vou vir contar para vocês. Ela muda a cara, porque capaz de ela sair na rua e dar 'xabú'. Mudou nariz, mudou a boca, mudou a franja, mudou a testa, mudou a cor do cabelo, mudou tudo. Com pra vocês com que cara a bruaca está ", disse.

No mês passado, o advogado de Sari, Danilo Heber de Oliveira Gomes, declarou ao g1 que espera que a atriz " confesse os abusos cometidos, sobretudo diante de provas tão evidentes ".

Sari Corte Real foi condenada a 7 anos de prisão pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva, mas responde ao processo em liberdade.