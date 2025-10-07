RecordTV Equipe de Gaby Spanic acusa Fernando Sampaio de xenofobia

A equipe jurídica da atriz venezuelana Gaby Spanic, de 51 anos, denunciou o ator Fernando Sampaio, de 47, por xenofobia após uma discussão entre os dois no reality A Fazenda 17, da Record. O advogado da artista, Diego Figueiredo Ferreira, divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais na noite desta segunda-feira (6).

No comunicado, a equipe de Gaby reforça que a atriz veio ao Brasil de forma “ legal e transparente ”, motivada por uma proposta profissional que visava aproximá-la ainda mais do público brasileiro, que acompanha sua carreira há anos. A nota afirma ainda que Gaby possui uma trajetória consolidada no México, onde sua última novela foi exibida no início deste ano, e que ela decidiu fazer uma pausa em seus compromissos para participar do reality show.

Segundo a assessoria, a atriz cumpre todas as obrigações legais e tributárias, contribuindo para o fortalecimento econômico do país.

“ Assim como os mais de 350 mil imigrantes que escolheram São Paulo para trabalhar e impulsionar sua economia, Gaby cumpre rigorosamente suas obrigações legais e tributárias, contribuindo ativamente para o fortalecimento econômico da cidade e do país ”, diz o texto.

O comunicado ainda diz que a presença de Gaby Spanic em A Fazenda 17 “ não apenas enriquece o cenário cultural brasileiro, mas também fortalece a imagem do país no exterior, revelando ao mundo a diversidade, hospitalidade e pluralidade que definem o espírito do povo brasileiro ”.

A equipe classifica os ataques sofridos pela artista como “ inaceitáveis ” e afirma que qualquer tentativa de desmerecer sua participação no Brasil com comentários discriminatórios representa uma afronta aos valores de respeito e inclusão.

“ Qualquer tentativa de desmerecer sua presença no Brasil com comentários xenofóbicos ou discriminatórios é inaceitável e afronta os valores de respeito e inclusão que regem nossa sociedade ”, afirma a nota.

Por fim, a assessoria informa que medidas judiciais já estão sendo adotadas para garantir a integridade e o respeito à atriz.

“ Todas as medidas legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto na criminal, já estão sendo adotadas, com o objetivo de assegurar a dignidade, a integridade e o respeito de nossa cliente ”, conclui.



Briga com Fernando Sampaio

A briga entre Gaby e Fernando ocorreu durante uma dinâmica de apontamento no domingo (5). Durante o bate-boca, o ator disse que a venezuelana deveria “ voltar para seu país ”. A atriz respondeu de forma imediata, acusando o colega de xenofobia.

“ Obrigada, Brasil, eu sou venezuelana e quero agradecer profundamente o Brasil por aceitar muitos venezuelanos aqui. Muitos tiveram que sair do seu país por situações que todos conhecemos. E segundo, quero esclarecer que esse senhor que quer que eu saia daqui está sendo xenofóbico comigo ”, afirmou Gaby no programa.

O conflito aumentou quando Fernando relembrou a participação da atriz no reality La Casa de los Famosos, em 2021, e insinuou que ela teria sido expulsa. Gaby negou a versão e revelou ter sido vítima de abuso durante a atração.

“ Eu sofri violência. Foi abuso sexual! ”, declarou a atriz. Fernando rebateu citando um trauma pessoal: “ Ela disse que eu sou a pior pessoa que ela encontrou na vida dela. A pior pessoa que eu encontrei na minha vida foi um abusador, aos oito anos de idade, que me estuprou .”

O iG Gente tentou contato com a equipe de Fernando, mas até o momento não recebeu um retorno.