Reprodução/RedeTV! Poliana Rocha fala sobre Zé Felipe

Poliana Rocha contou que Leonardo levou um adolescente de 15 anos para Goiânia após conhecê-lo em uma viagem à Bahia. A revelação foi feita durante entrevista ao programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque, quando a influenciadora relatou que o cantor convidou o jovem sem consultar a família.

Poliana explicou que o episódio aconteceu há cerca de 17 anos, quando Zé Felipe tinha apenas 10 anos de idade.

Segundo a influenciadora, o encontro ocorreu em Ilhéus. O jovem vendia chinelos na praia quando se aproximou da família.

“ Nós fomos passar uns dias em Ilhéus na casa de um amigo nosso, e aí tinha um menino… chegou e tal, vendendo um chinelo. Ele tinha uns 15. E o Zé Felipe tinha uns 10. Aí ele chegou, nós compramos o chinelinho dele, tal, e ele ficou jogando bola com o Zé ”, relatou.

Poliana disse que Leonardo decidiu levar o garoto para a capital goiana.

“ E o menino ficou, dormiu lá nessa casa que a gente estava. Aí, no dia de ir embora, o Leonardo falou assim: ‘Você quer conhecer Goiânia? Ir de avião?’. E ele falou: ‘Quero’. Aí o Leonardo disse: ‘Então você vai pra minha casa ’”, contou.

A apresentadora quis saber se houve contato com a mãe do jovem.

“ Não, não falamos nada. Ele falou: ‘Não precisa não, eu ligo depois pra mainha e aviso’. E eu achando que era brincadeira. Só que na hora que a gente foi entrar no avião, o menino tava lá ”, disse Poliana.

Segundo ela, a intenção era que o adolescente fosse companhia para Zé Felipe. Mas, com o tempo, o comportamento passou a gerar desconforto.

“ Depois, o menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino ”, afirmou.

A influenciadora contou ainda que o jovem tinha problemas de saúde. “ Quando foi um dia, ele chegou e disse: ‘Mainha, eu tô com muita ‘tontiça’, uma tonteira na minha cabeça’. Aí fui no médico, levei o menino, fiz um tratamento pra verme. O menino tava com o cabelo todo descuidado, levei no salão e fiz progressiva, cuidei do menino totalmente ”, disse.

Com o passar das semanas, Poliana disse que a situação ficou insustentável.

“ Só que, em vez de brincar com o Zé Felipe, ele fica todo dia deitado no sofá. Sombra e água fresca. Ele ficou em casa um mês e meio. Ele não tava mais jogando bola com o Zé ”, contou.

A decisão foi enviar o garoto de volta à Bahia, mas com apoio financeiro. “ Eu falei: ‘Gente, eu preciso devolver esse menino. Como eu vou fazer?’. Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia. E fiquei um ano pagando pensão pra ele. Não tive contato com a mãe ”, concluiu.