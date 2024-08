Reprodução Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine; Virginia e Zé Felipe

João Guilherme Ávila, de 22 anos, não esconde mais que está namorando a atriz Bruna Marquezine, de 29. O ator, inclusive, revelou publicamente que quer fazer uma viagem em casal ao lado da nova namorada e do irmão, Zé Felipe, e da cunhada, Virginia Fonseca.



Por meio do Instagram, na última terça-feira (6), a nora de Leonardo disse que ficou com inveja ao ver as fotos de João e Bruna na Itália. “Fiquei com inveja, João”, comentou a apresentadora recém-contratada pelo canal de Silvio Santos, o SBT.



Ao ver o comentário da influenciadora, o jovem falou que a convidou para viajar várias vezes. “Quantas vezes eu já falei para a gente viajar juntos, inferno”, rebateu ele, insinuando que já teria proposto uma viagem turística entre os cunhados.



Confirmação

Após meses de especulação e flagras, Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram que estão namorando. A confirmação se deu por meio de um vídeo no qual o casal aparecia dançando e se beijando. A postagem foi feita no último domingo (3), no aniversário da ex de Neymar.



“Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais”, declarou o filho do cantor Leonardo. Antes de Marquezine, João Guilherme já namorou as atrizes Larissa Manoela e Jade Picon.



João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024 João Guilher e Bruna Marquezine em viagem à Itália Instagram/@joaoguilherme - 06.08.2024





