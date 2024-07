Mayra Dugaich Bruna Marquezine fala sobre o futuro e desejo de se casar

A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, está aproveitando sua viagem ao Japão. Ela aproveitou para compartilhar nesta quinta-feira (11) com os seguidores uma foto de biquíni no banheiro do hotel em que está hospedada, na cidade de Quioto.



Em seu Instagram, Bruna escreveu em um álbum de fotos: "Cada momento aqui é uma fuga pacífica, um verdadeiro reflexo da beleza de Quioto". A artista foi inundada de comentários.

Uma seguidora escreveu: "Deus abençoe linda". Outro completou: "LINDAAAA". Uma terceira disse: "Perfeição". Um quarto seguidor afirmou: "Que vibe gostosa!! Deve ser uma paz aí".

Nos bastidores de sua viagem ao Japão, Bruna Marquezine revela momentos íntimos em Quioto Instagram Explorando as tradições e a modernidade de Quioto, Bruna Marquezine compartilha sua jornada Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine escolhem o Japão para uma escapada discreta e romântica Instagram Bruna Marquezine, em uma pausa tranquila no Park Hyatt Kyoto, revela a serenidade de Quioto Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine optam por manter o romance longe dos holofotes em Quioto Instagram Bruna Marquezine desfruta de momentos de tranquilidade no Park Hyatt Kyoto Instagram Explorando a cultura e a beleza de Quioto com Bruna Marquezine e João Guilherme Instagram Bruna Marquezine captura a essência de Quioto em sua estadia no Park Hyatt Kyoto Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine compartilham momentos íntimos em terras japonesas Instagram

A atriz está hospedada no Park Hyatt Kyoto, um hotel cuja diária da suite varia entre valores de R$ 7 mil e R$ 10 mil.

A atriz parece estar com o ator João Guilherme, de 22 anos. O artista não escondeu que está viajando para o mesmo destino. Entretanto, não há confirmação que eles estejam tendo um romance.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp