Reproduçao TV Globo Adriana Esteves como Mércia em 'Mania de Você'

Adriana Esteves, de 54 anos, retorna às telinhas em "Mania de Você", substituta de "Renascer" que estreia na Globo em setembro. Pela terceira vez, a artista dará vida a uma vilã criada por João Emanuel Caneiro, autor com quem trabalhou em "Avenida Brasil" (2012) e "Segundo Sol" (2018).







Aclamada pelo público e pela crítica especializada, a atriz não faz mistério sobre o tipo de papel que gosta de interpretar: personagens que misturam traços complexos com ambiguidades. É assim que Mércia, defendida por ela, chega na nova novela.





Em entrevista ao "Notícias da TV", Esteves contou do novo trabalho que fará na Globo. "É o tipo de trabalho que eu tenho afinidade. Existem trabalhos que a gente tem mais facilidade ou não de fazer. Esses personagens mais ambíguos, profundos, eu tenho mais facilidade, porque são o meu grande tesão", pontua a intérprete de Cibele em "Os Outros", do Globoplay.





"É uma liberdade e é uma afinidade minha particular. Eu gosto de dar aquele mergulho interno e catar infinitas possibilidades dentro de mim. Eu gosto de ter uma personagem que eu acho que ela pode muitas coisas, e a Mércia novamente é uma personagem que me possibilita isso", acrescenta a eterna Carminha, vilã que marcou o público em "Avenida Brasil".





Adriana ainda enfatizou o mistério que cerca a personagem. Na trama, Mércia é mãe do vilão Mavi (Chay Suede) , fruto da relação com o cruel Molina , asssumido por Rodrigo Lombardi. "Quando eu a simplifico na palavra 'mistério', falo só que é misteriosa, é porque é muito difícil explicar os lugares que ela me causa, que ela me leva a cavucar dentro de mim para poder fazer uma cena, passar uma estrutura", destaca.





"É muita responsabilidade esse terceiro trabalho com o João, porque ele vem confiando em mim, e eu espero que ele continue confiando. Toda novela dele, quando eu estou, esperam algo semelhante a Carminha, mas o que me deixou um pouco mais tranquila é que já houve Laureta antes e que foi bem diferente de Carminha. Faz parte da nossa história contar histórias de mulheres bem diferentes, e eu acho que a Mércia é bem diferente das outras duas", analisa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.