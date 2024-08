Reprodução/Instagram Danielle Winits e André Gonçalves

Danielle Winits, de 50 anos, quebrou o silêncio sobre a intimidade sexual com o companheiro, o também ator André Gonçalves, de 48. A atriz de "Família é Tudo" contou que já chegou a ficar três dias trancada com o marido em um quarto de hotel para transar.







Durante participação no "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na última terça-feira (6), ela detalhou a situação. Segundo Winits, na ocasião, ela e o companheiro faziam a primeira viagem romântica e estavam em Barcelona.





"Fui viajar com o André, nossa primeira viagem, e a gente não saiu do hotel em Barcelona. Foram três dias sem sair do hotel. A gente só saiu depois do terceiro dia", relembrou ela, que estrelou a sequência de "Os Farofeiros" e faz participações especiais na atual novela das sete da Rede Globo.





"Sexo é vida, não precisa ter tabu", argumentou a artista. Em 2023, Danielle anunciou que havia se separado de André Gonçalves. O ator participou da última edição de "A Fazenda" e se consagrou como um dos finalistas. Após a passagem no reality, eles se reconciliaram.

