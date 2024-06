Reprodução/Instagram Vírginia Fonseca





Neste sábado (8), Virginia Fonseca , atualmente grávida do terceiro filho com Zé Felipe , compartilhou uma foto exibindo sua barriga de grávida no Instagram neste sábado (8). O casal, que espera um menino chamado José Leonardo , está aproveitando o clima ensolarado em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde Virginia atualizou seus seguidores sobre sua gestação.



"É sábado!!! 28 semanas do José Leonardo", comentou ela, recebendo muitos elogios pelo registro em que aparece de biquíni azul ao ar livre. Zé Felipe, encantado, comentou na publicação: "Amo vocês".

Conhecidos por se aproximarem através de mensagens diretas no Instagram, Virginia e o cantor sertanejo já são pais de Maria Alice , de 3 anos, e Maria Flor , que completará 2 anos em outubro. Em julho, a família se mudará para uma nova mansão avaliada em R$ 7 milhões em Goiânia (GO), que conta com sete suítes e até um salão de beleza.