Reprodução/Instagram Bruna Marquezine reage a declaração de João Guilherme assumindo o namoro

O relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme finalmente foi assumido para o público. Após muitas especulações, o ator compartilhou um vídeo beijando a atriz nas redes sociais e ela retribuiu.

Nos Stories do Instagram, a artista repostou a gravação, onde ele parabenizava ela pelo aniversário de 29 anos, completados no domingo (4).

"Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais", escreveu ele.

Já Marquezine repostou a mensagem e colocou dois emojis de coração.

A troca de declaração público vem quase dois meses após os dois serem flagrados aos beijos no aeroporto.

Bruna Marquezine e João Guilherme comemoram o Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados deste ano, Bruna comentou em uma foto de João Guilherme. No carrossel de imagens, ele aparece com um buquê de flores e uma bolsa tote da Ferragamo. "Lindo", escreveu a atriz nos comentários.

A legenda do ator também levou alguns seguidores a acreditarem que era uma mensagem para Bruna: "Desesperadamente dedicado a você".

