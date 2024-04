Reprodução Affair de João Guilherme

O ator João Guilherme é um forte candidato a ocupar o posto de galã da geração Z! Aos 22 anos, o herdeiro do sertanejo Leonardo se destaca pela beleza e por colecionar romances com famosas. Nesta semana, o rapaz confessou o envolvimento com a atriz Bruna Marquezine, de 28 anos.

Além da ex-atriz mirim, João Guilherme também já se envolveu com a ex-BBB Bianca Andrade, com a dançarina Vanessa Lopes, que integrou o BBB 24, e namorou por 3 anos com Jade Picon, integrante do BBB 22.

Larissa Manoela

Em 2015, João Guilherme namorou a atriz Larissa Manoela. Os dois se conheceram na novela “Cúmplices de um Resgate” (SBT), onde atuaram juntos.

Jade Picon

A influenciadora tem o recorde da relação mais duradoura do jovem. A influencer e o filho de Leonardo ficaram juntos por três anos e anunciaram o término meses antes dela entrar para o reality da Globo.

Bruna Griphao

Mais uma ex-BBB compõe a lista de affairs de João Guilherme. A atriz Bruna Griphao e o ator foram vistos aos beijos durante o carnaval de 2022.

Vanessa Lopes

Em entrevista, João revelou um affair com a influencer Vanessa Lopes. No TikTok, onde possui mais de 15 milhões de seguidores, a recifense faz sucesso com as dancinhas.

Yasmin Brunet

Em 2022, a modelo de 35 anos foi vista beijando João Guilherme durante uma festa. Essa, inclusive, também registrou a presença de Gabriel Medina, ex-marido de Brunet, e Jade Picon, ex-namorada do ator.

Luiza Sonza

Sem dar muitos detalhes, a cantora Luiza Sonza comentou em um story que João Guilherme “beija bem”. Assim, a artista levantou indícios de já ter experimentado os lábios do ator.

Viih Tube

A influenciadora Viih Tube também segue firme nessa extensa lista de amores de João Guilherme. Os dois foram flagrados aos beijos em uma balada, em dezembro de 2021.

Gkay

Gessica Kayane aproveitou e muito a presença de João Guilherme na famosa ‘Farofa’. A influencer revelou que arrastou o filho de Leonardo para o dark room do evento.

Bianca Andrade, a Boca Rosa

Outro affair de João Guilherme foi a empresária e influenciadora digital Bianca Andrade. Ela e João foram flagrados juntinhos em uma balada.

Vitória Bellato

A ex-"De Férias com o Ex" também compõe a lista de amores de João Guilherme. Em um podcast, o ator contou: ‘peguei e pego de novo’.

Flávia Pavanelli

A influenciadora digital Flávia Pavanelli também já caiu nos encantos de João. O modelo revelou já ter ficado com a ex-namorada de Kevinho.

Duda Reis

No final de 2021, durante um show do irmão Zé Felipe, João Guilherme foi visto em clima de romance com a modelo Duda Reis.

Any Borges

Também do "De Férias com o Ex", a influenciadora Any Borges está na lista de amores de João. A influenciadora foi a campeã da última edição da Ilha Record, em 2021.

