Reproduçao TV Globo Paulo Vilhena

Paulo Vilhena , de 45 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (6), quando participou do "Surubaum", programa apresentado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. O ator abriu o jogo sobre práticas sexuais em grupo e já admitiu ter organizado várias surubas.







"Não posso negar, eu já participei de diversas formas de suruba. Eu já fui ouvinte, já fui mestre de cerimônia, já fui organizador. MC 'Surubão'. Já participei só na escuta, já fui voyeur. Foram várias experiências dentro do mesmo tema", revelou ele durante a atração.





O artista ainda detalhou que uma vez ele e uma mulher estavam em um motel e escutaram os "gritos de prazer" do quarto ao lado. "Eu estava no quarto acompanhado, mas, ao lado, tinham duas torcidas organizadas e eu [escutando] o pa* torando", relembrou.





"Parecia que tinham umas 27 pessoas. Foi interessante. Eu fiquei assustadíssimo porque era violento, mas estava tudo bem, ninguém saiu, tipo, 'pelo amor de Deus, me tira daqui'. Eram gritos de prazer", finalizou Vilhena, que está longe das novelas desde 2018, ano em que esteve no elenco de "Segundo Sol".

