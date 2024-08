Reprodução/Instagram Silvio Santos: Patrícia Abravanel atualiza estado de saúde do pai em meio a internação

Patrical Abravanel fez questão de usar as redes sociais para desmentir as notícias sobre o estado de saúde de Silvio Santos. O apresentador foi internado para realização de exames, afirmou a família.

No Instagram, a apresentadora compartilhou o boletim médico e negou que o pai está em estado crítico.

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde", disseram.

"Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", finalizou o comunicado.





A nova internação de Silvio Santos

Silvio Santos voltou a ser internado na quinta-feira (1), duas semanas após uma internação por H1N1. O dono do SBT está sob cuidados do Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo.

No local, ele passa pela internação para realizar exames específicos. Silvio Santos deve ser submetido a exames de imagem, que precisam ser feitos na unidade hospitalar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp