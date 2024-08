Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e João Guilherme





Neste domingo (4), Bruna Marquezine celebrou seu 29º aniversário. Para marcar a data especial, João Guilherme postou um vídeo em suas redes sociais, onde aparece dançando e depois beijando a atriz.

"Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais", declarou-se o ator.

Ele também escreveu: "Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem". Que fofura! A declaração pública vem quase dois meses após serem vistos se beijando em um aeroporto.

Em uma entrevista recente para a revista Elle espanhola, Bruna compartilhou seus sonhos futuros: "Desejo construir uma família, viver uma paixão transbordante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição fracassada do casamento".

Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados deste ano, Bruna comentou em uma foto de João Guilherme. No carrossel de imagens, ele aparece com um buquê de flores e uma bolsa tote da Ferragamo. "Lindo", escreveu a atriz nos comentários.

A legenda do ator também levou alguns seguidores a acreditarem que era uma mensagem para Bruna: "Desesperadamente dedicado a você".