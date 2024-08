Reprodução: Instagram Virginia e Zé Felipe

A influenciaora Virginia e o cantor Zé Felipe assistiram a um filme diretamente de casa na última quinta-feira (1). O que impressionou os seguidores foi o fato de o casal possuir uma sala de cinema construída na residência.

"Bora de filminho. Eu já comi pipoca salgada, agora estou na doce. Zé Felipe está comendo a salgada. Minha mãe está ali atrás. Vou desligar tudo agora e bora [assistir ao filme]", celebrou ela.

Sala de cinema da casa de Virginia e Zé Felipe Reprodução: Instagram Virginia e Zé Felipe em sala de cinema construída em casa Reprodução: Instagram

Após o momento, Virginia se chocou com a semelhança entre a sala que construiu e um cinema de verdade. "Igual cinema", escreveu ela na legenda do vídeo que gravou enquanto assistia ao longa-metragem.

Virginia está grávida de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Além do futuro menino, o casal já possui duas crianças: Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, que tem 1 ano.

