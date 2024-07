Reprodução Instagram - 22.7.2024 Felipe Neto, Fernando Mais e Gil do Vigor

Fernando Mais, conhecido pela atuação nos filmes live-action de "Turma da Mônica", veio a público nesta segunda-feira (22) expor que recebeu auxílio financeiro dos influenciadores Felipe Neto e Gil do Vigor.





O youtuber e o ex-BBB resolveram ajudar Fernando após um desabafo do ator, que foi demitido e não conseguiu mais trabalhar desde que teve um fetiche sexual exposto nas redes sociais. Felipe Neto se comprometeu a doar R$ 3 mil mensalmente por um ano.







"Eu realmente não tenho um emprego para oferecer agora. Você não merece passar por nada disso, é um ódio e um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar R$3.000,00 por mês, durante 1 ano, para que você possa usar como base e se reerguer. Você vai vencer isso", escreveu o irmão de Lucas Neto no X, antigo Twitter.





Já o economista Gil do Vigor enviou R$ 7 mil para que Fernando Mais conseguisse se reestabelecer financeiramente. O ator agradeceu o apoio do ex-BBB. "Hoje também conversei com o Gil do Vigor. Ele me doou 7 mil reais! Cara, não sei nem como agradecer por tanto. Ele me disse que sou iluminado e que minha sexualidade depende só de mim mesmo. Eu fiquei muito feliz em receber o apoio de alguém que admiro tanto", detalhou Fernando.

