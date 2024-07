Reprodução/Instagram Nego Di

O influenciador digital Felipe Neto utilizou as redes sociais para comentar a prisão do humorista Nego Di, feita pela Polícia Civil do RS neste domingo (14), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O ex-participante do "Big Brother Brasil 21" foi preso suspeito de estelionato, além de ser investigado por lavagem de dinheiro.



No X, antigo Twitter, Felipe diz: "Nego Di está preso. Segundo a polícia, ele abriu uma loja online em 2022 vendendo produtos muito baratos, como TVs de 65 polegadas por 2 mil. Só que os produtos não existiam. A polícia informou que 5 MILHÕES foram roubados. Estamos falando de roubar gente pobre que sonha com uma boa promoção pra conseguir uma TV, um ar condicionado, uma geladeira".

"Esse é o homem que gritou ser 'de bem' e 'exemplo pra família'. A tal 'família' é ele preso por estelionato e a esposa presa por posse ilegal de arma. Ele ainda está sendo investigado por lavagem de dinheiro de 2 milhões de reais por rifas ilegais. 5 milhões de reais tirados de pessoas que sonhavam com uma TV nova. É realmente o cúmulo da podridão que uma alma pode atingir", afirma Felipe.

O influenciador continua: "Ser perseguido é ser acusado de crimes que não cometeu por razões políticas. Eu fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, crime contra a segurança nacional, injúria, calúnia, difamação, ataque terrorista em escola que resultou em vários mortos. NADA funcionou. Eu sigo de pé e com meu réu primário. Sabe por que? Porque eu fui de fato perseguido politicamente e nenhuma acusação se sustentou. Todas as falsas acusações foram destroçadas na justiça e eu vi meus adversários chorarem por não conseguirem achar NADA para me condenar, mesmo revirando minha vida de cabeça pra baixo", disse.

"Gabriel Monteiro, Nego Di, Daniel Silveira e tantos outros não foram perseguidos, eles foram condenados porque cometeram crimes. São criminosos e devem pagar pelo que fizeram", concluiu Felipe.

O humorista e o influenciador já tiveram desentendimentos anteriormente, principalmente em relação às posições políticas. A briga entre os dois chegou a virar caso de Justiça, em que Felipe conseguiu obrigar o humorista a deletar comentários considerados debochados e ofensivos sobre a sexualidade do influencer. Na época, Nego Di ainda sugeriu que Felipe estaria tentando se promover ao tentar ajudar vítimas da tragédia causada pelas chuvas no RS.

