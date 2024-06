Reprodução/Instagram Gizelly Bicalho expõe Felipe Neto na web e youtuber se manifesta





Neste domingo (16), a ex-BBB Gizelly Bicalho falou em seu X, antigo Twitter, para contar que um famoso influenciador teria prometido dar ajuda, financeira e psicológica para uma menina, que foi vítima de estupro em 2020, até ela fazer 25 anos e não fez nada.

Pouco tempo depois, ela falou que a pessoa em questão era Felipe Neto, que entrou em contato com a advogada e disse que apesar dele e da equipe dele ter entrado em contato com a menina na época, não obteve nenhum retorno.

Ele também teria pedido para Bicalho se retratar e dizer que ele nunca prometeu ajudar alguém e não cumpriu a promessa. A ex-BBB terminou o texto dizendo que passou o contato do advogado da menina e acha que o youtuber irá conseguir ajudar.

Entenda o caso

Em 2020, Felipe Neto usou suas redes sociais para oferecer ajuda financeira para uma menina de 10 anos, que foi vítima de abuso sexual pelo tio, mas chegou a engravidar e realizou um aborto com autorização judicial.

"Não consigo parar de pensar na menina. Alguém da família, por favor, entre em contato. Me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade", escreveu o youtuber, na época.

Mas, de acordo com Gizelly, isso nunca aconteceu. "Sabe aquele influencer que prometeu dar educação e ajuda psicológica para a menina que foi estuprada em São Mateus/ES pelo tio até ela completar 25 anos? Em 2020? Então, até hoje ele NUNCA deu NADA! Até quando as pessoas vão se aproveitar de tragédias para se promover?", criticou ela.

Depois do contato com o youtuber, ele escreveu: "Minha equipe tentou contato e não recebeu resposta. Eu postei na época implorando para que algum familiar me procurasse no e-mail, ninguém mandou nada", revelou ele.

"Mas eu te peço, por favor, para que você corrija seu post, informe que nós tentamos contato e nunca conseguimos e que agora o contato vai acontecer. Porque eu NUNCA deixei de ajudar alguém que eu prometi ajudar. Nunca. Pode pesquisar aí quantas vezes me envolvi com inúmeros casos diferentes", garantiu ele.

"Passei o número do dr. Patrick que cuida do caso desde 2020 e que representa a menina e sua família. Espero e acredito que agora o Felipe vai conseguir ajudar essa menina", concluiu a ex-BBB.