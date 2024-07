Reprodução/X Fernando Mais compartilha vídeo pedindo ajuda nas redes sociais

O ator Fernando Mais, que interpretou o personagem Zecão no filme “Turma da Mônica Lições”, de 2021, veio a público, por meio das redes sociais, pedir ajuda. Em um vídeo compartilhado no sábado (20), ele revela estar tomando antidepressivos e que se sente “desesperado” por não conseguir um novo trabalho há 6 meses.

“Eu preciso muito de ajuda”, disse o ator, que passou a receber ataques de ódio há cerca de um ano ao ter sido exposto como Gustavo Scat, pseudônimo usado pelo artista para lançar o livro “Quero Scat: O sexo com cocô, mijo e peidos”.

“Estou há 1 ano nessa situação de Gustavo Scat, sozinho, não tenho advogado, assessora, eu estava contratado numa agência de atores que me demitiu. Eu tô desempregado há 6 meses”, relatou.

O ator ainda desabafa, contando que recebeu promessas de ajuda de pessoas famosas e que, devido à falta de oportunidades, vem recebendo ajuda financeira da mãe. “Não estou pobre, não estou passando fome, mas é desesperador você receber ‘hate’ todos os dias e não conseguir mais trabalhar com uma carreira que construí a minha vida toda”, continuou.

“Eu não sou famoso o suficiente, vocês me conhecem como Gustavo Scat, mas esse nem é o meu nome. O meu nome é Fernando Mais, e eu tinha uma carreira antes de tudo isso acontecer. Então eu estou desesperado, pedindo ajuda, porque eu não sei mais o que fazer”, desabafou o ator, que tem passado por crises.

“Estou há 1 ano fingindo que estou bem, fazendo piada com a situação, mas eu juro por Deus que não aguento mais”, completou o ator, que pede desculpas pelo desabafo.

Em outra publicação, ele relembra uma mensagem enviada pelo youtuber Felipe Neto, que havia prometido ajuda. "Vou voltar a me humilhar, odeio fazer isso, mas você pode me ajudar de alguma forma, mano? Está muito difícil conseguir trampo… até trampo relacionado a comida tá foda de conseguir e eu tô muito apertado de grana", publicou.

“Eu fico triste real por ele”, escreveu a influenciadora Bic Müller. “Algo que ele vive em sua vida particular sem fazer mal aos outros e teve a carreira arruinada. Enquanto tem tanta gente por aí passando os outros pra trás e se dando bem”.

Fernando Mais relembra mensagem de Felipe Neto prometendo ajuda e revela que influenciador ignorou suas mensagens Reprodução/X

“Eu acho bizarro depois de tudo que rolou o Felipe Neto simplesmente fingir que não está vendo as centenas de marcações e ignorando a existência do Fernando Mais. Poxa Felipe, é um cara talentoso que VOCÊ DISSE que ajudaria, VOCÊ DISSE, reconheceu seu erro, por que ignorar?”, questionou Levi Kaique.

Reprodução Felipe Neto e o ator Fernando Mais, conhecido com Gustavo Scat

Nos comentários nas redes sociais, seguidores do ator mandaram mensagens de apoio. “Melhoras para você, moço. Espero que as pessoas esqueçam e te deixem em paz. Tudo de bom pra você, e que você consiga superar tudo isso. Força, parceiro. Ainda há pessoas que têm humanidade e não querem o seu mal. Fique bem!”, escreveu um internauta.

“Investe no YouTube, baby. Você realmente é bom conversando e tenho certeza que as pessoas se encantariam pelo seu lado além do sexo, você já é conhecido pelo lado mais sexual, muita gente tem interesse em lhe conhecer, além disso. Confia em si e no processo”, disse outra.

“O Felipe Neto contribuiu com a exposed do cara e sumiu. Bora resolver isso aí hein?”, pontuou um terceiro.