Gil do Vigor no 'Na Cama com Pitanda'

O ex-BBB, influenciador e economista Gil do Vigor, de 32 anos, surpreendeu o público na última sexta-feira (21), quando participou do “Na Cama com Pitanda” e revelou um lugar “secreto” que já fez sexo e com quantos anos perdeu a virgindade.



“Proibido não tem, né? Era proibido por mainha. Ela deu uma vazada e foi no meu quarto. Era muito louco porque eu fiz a primeira vez e tinha 27 anos. Depois que você começa, você não quer mais parar”, entregou, enquanto gargalhava.



Gil expôs que levou o “crush” para a própria casa sem que a mãe, Jacira Santana, soubesse. “Aí levei [o crush] lá para casa, ficava olhando e pensando comigo: 'meu Deus, se mainha chegar, eu estou lascado'. O melhor era que o menino falava assim: 'você é muito perfeito’”, detalhou.



Fernanda Bande, que divide a apresentação do programa com Giovanna Pitel, também elencou os lugares inusitados que já praticou relações sexuais. “Acho que quase todos eram proibidos, não sei. Tipo praia, carro na estrada. Umas coisas assim”, destacou.



Pitel, no entanto, diz não ter tido experiências sexuais em espaços incomuns. “Eu acho que sou a mais quietinha desse trio, tá? Acho que o máximo foi em casa. Para transar na praia é complicado, Maceió está sempre cheia”, declarou.

