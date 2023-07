Reprodução/Instagram Ator de Turma da Mônica Jovem teria fetiche com cocô

O nome "Gustavo Scat" foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado (8) após internautas associarem um perfil com esse nome a um ator do live-action de Turma da Mônica Jovem. Para quem não sabe, "scat" (ou "coprofilia", em português) consiste no fetiche em sexo envolvendo fezes.

O ator em questão seria Fernando Mais, intérprete de Zecão no filme. Internautas teriam descoberto que o artista usa o codinome Gustavo Scat nas redes sociais porque ambos possuem a mesma tatuagem: justamente um desenho de cocô. Gustavo é autor do livro "Quero Scat: O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos".



EU TOH EM PANICO PELA ATRIZ QUE FEZ A PIPAH PAN pic.twitter.com/NwrIRSdUg4 — ЯoɈɈ (@facanitus) July 7, 2023





Felipe Neto critica ator e pede desculpas

Após a repercussão do caso, o youtuber Felipe Neto foi um dos usuários que se chocaram com o suposto fetiche. Em seu Twitter, ele escreveu: "Eu não acredito que eu entrei no perfil desse ator da Turma da Mônica que curte uns negócios aí com cocô. Meu Deus. Que que fiz com a minha vida? Eu não quero mais estar acordado".

Pouco tempo depois, Fernando Mais apareceu em seus Stories do Instagram comendo um pote de Nutella e com os dedos sujos de chocolate. "Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma merda", disse ele. Em seguida, ele desabafou: "Para de associar a vida profissional de alguém a vida pessoal. Quer entender? Leia quem sabe um livro. Com bom senso, consenso e dentro da lei, seja feliz e fod*-se".

Reprodução/Instagram Ator de Turma da Mônica aparece com os dedos sujos de chocolate após ser acusado de ter fetiche com coc

Ele ainda publicou um vídeo sentado na privada e disse: "Mas gente, a moçada do Twitter fala cada coisa da gente. Desculpa estar aqui no banheiro, é que eu achei conveniente e é o único lugar de onde eu estou para poder falar com vocês nessa intimodade toda. Cara, Felipe Neto entrou em contato comigo... Vocês têm noção da cagada?".

Felipe Neto então apagou os tweets e voltou às redes sociais para se desculpar e sair em defesa de Fernando Mais. "Tô conversando com o 'Gustavo Scat'. Senti que fiz merda (ha-ha) com meus tweets e fui procurá-lo. Encontrei um cara gentil, educado e assustado, muito assustado. A vida inteira dele está ameaçada. A carreira, tudo que ele construiu", começou o youtuber.

"Na hora do choque, a gente tuita impulsivamente e não pensa no que pode causar. E o fetiche dele, por mais que para a gente possa ser repugnante, não tem nada de ilegal. E, pelo visto, é compartilhado por milhões de pessoas", continuou. Felipe também acrescentou que Gustavo não é o nome verdadeiro do usuário.

"Os fãs da Turma da Mônica jamais chegariam no perfil. Mas alguém descobriu e divulgou. E eu contribuí. Pedi desculpas a ele, que aceitou", revelou. O influencer também explicou que Gustavo/Fernando tem um livro em que fala sobre o fetichismo escatalógico, mas que acabou sendo derrubado na Amazon após diversas denúncias.

"Isso é muito escroto. LIVRO, gente. Dentro da lei, com classificação etária na capa", disse ele. Por fim, Felipe Neto pediu aos fãs que tivessem mais empatia. "Só quero pedir uma coisa a quem me segue… Que demonstre um pouco de empatia com a vida de alguém que realmente não cometeu crime nenhum e que pode ter sua vida inteiramente arruinada".

Tô conversando com o “Gustavo Scat”. Senti q fiz merda (ha-ha) com meus tweets e fui procurá-lo.



Encontrei um cara gentil, educado e assustado, mto assustado.



A vida inteira dele tá ameaçada. A carreira, tudo q ele construiu.



Na hora do choque, a gente twitta impulsivamente e… — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) July 8, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.