O ex-participante do "Big Brother Brasil 21" Gil do Vigor revelou seu desejo de participar de outro reality show. O ex-BBB ficou em quarto lugar na sua edição.

Durante os bastidores do Festival Negritudes nesta sexta-feira (18), em Salvador, o economista confessou ao portal iBahia que gostaria de ter entrado no "No Limite" caso tivesse recebido um convite.

Embora tenha agradecido a visibilidade que o BBB lhe proporcionou, Gil destacou que "No Limite" seria o único reality show que o interessaria no momento. Ele explicou que, fora isso, não tem interesse em participar de outros programas do gênero.

"Eu sou muito grato pelo 'Big Brother' por ter me dado essa visibilidade, mas no momento acho que o único que eu participaria seria 'No Limite', que foi descontinuado. Fora isso, eu acho que não tem nenhum outro reality."

Infelizmente para Gil, o reality "No Limite", também da TV Globo, foi descontinuado após ser retomado com três temporadas. O cancelamento do programa frustrou as expectativas do economista, que ainda não recebeu outras propostas de participação em realities.

