Conhecida pela trajetória no extinto programa "Pânico", a influenciadora e ex-panicat Ana Paula Leme , de 47 anos, foi presa no Cambuí, em Campinas, no último sábado (20). Ela foi detida sob suspeita de desacato, embriaguez ao volante, injúria e ameaça. As informações são do "g1".





Quem é ela?

Com 175 mil seguidores somente no Instagram, Ana Paula Leme afirma ser jornalista. A mulher se destacou na televisão por participar de competições televisivas. Além disso, também já posou para revista. A última publicação dela nas redes sociais foi há seis dias.





Na "Rede TV!", Ana Paula Leme alcançou o rótulo de "ex-panicat" após ter integrado o elenco da extinta atração "Pânico". Além da passagem pelo humorístico, a influenciadora também participou de um reality show do Grupo Globo.





A influenciadora já esteve no "Casa Bonita", que é exibido no "Multishow", canal de TV por assinatura. Outros títulos conquistados por ela foram o de "Miss Reef Brasil". Fora isso, Ana Paula Leme posou para a revista "Playboy".

O que aconteceu com ela?



No último sábado (20), no Cambuí, em Campinas, Ana Paula Leme foi detida após se negar a pagar os produtos que consumiu em uma loja de conveniência de um posto de gasolina. Ela teria insultado uma funcionária, além de ter chutado um policial e xingado outros quando estava na delegacia.





A Polícia Civil indiciou a influenciadora por injúria, desacato, ameaça e embriaguez ao volante. Segundo o "g1", Ana Paula Leme havia sido encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde passaria por uma audiência de custódia.

A reportagem do iG Gente não conseguiu contato com a defesa de Ana Paula Leme até a publicação deste texto. O material será atualizado caso se manifeste.

