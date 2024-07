Reprodução Instagram Renato Aragão e Xuxa Meneghel

De volta à Globo para ser homenageado no último domingo (21) , o humorista Renato Aragão, de 89 anos, ganhou um recado de uma colega de profissão de longa data: a apresentadora Xuxa Meneghel, de 61 anos. A loira relembrou de um 'namoro' com o veterano e confundiu o público.







"Didi nunca tinha tido namorada, foi a primeira vez que ele teve alguém, que fui eu, eu tinha meus 20 anos e eu fiquei muito feliz com isso. Falei: 'Caraca, eu fui escolhida para ser namorada do Didi, cara'", declarou a mãe de Sasha Meneghel, durante o "Domingão com Huck".





O "namoro", no entanto, foi uma brincadeira da loira. Isso porque o romance só aconteceu nas telinhas. Acontece que Xuxa foi namorada de Renato Aragão na ficção. A dupla de artistas vivenciou um par romântico em um filme da franquia humorística "Os Trapalhões".





O artista responsável por dar vida ao personagem Didi voltou à Globo após uma 'mágoa' com o canal. Em 2023, ele ficou de fora do "Criança Esperança", um programa que ajudou a criar e que participou diversas vezes na época em que ainda era contratado fixo da emissora.

