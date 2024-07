Reprodução Instagram - 22.7.2024 Deborah Secco posa de biquíni fio-dental

De férias da Rede Globo, a atriz Deborah Secco, de 44 anos, tem aproveitado os dias de folga ao lado da herdeira, Maria Flor, fruto da antiga relação dela com o diretor Hugo Moura, de quem se separou neste ano. No último domingo (21), ela publicou registros de biquíni fio-dental.





Nos registros, Deborah usa a parte de cima da peça de banho no estilo "tomara que caia", tendência entre as famosas da classe artística. Já a parte de baixo do biquíni é o conhecido "fio-dental". A artista viajou para o exterior e está hospedada no Quênia, na África.

Deborah Secco protagonizou 'Elas por Elas'





Último papel na Globo antes das férias

Contratada exclusiva da emissora, Deborah Secco protagonizou "Elas por Elas" na faixa das seis. A artista deu vida à mocinha Lara no remake de Thereza Falcão e Alessandro Marsson a partir da obra original de Cassiano Gabus Mendes. O folhetim foi substituído por "No Rancho Fundo" em abril.





Separação

Nos capítulos finais de "Elas por Elas", Deborah Secco veio a público anunciar que o relacionamento dela com o diretor Hugo Moura havia chegado ao fim. O ex-casal não detalhou o motivo da separação. Eles são pais de Maria Flor, filha única deles.

