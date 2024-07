Reprodução Instagram MC Daniel e Jade Picon

A ex-BBB e influenciadora Jade Picon, de 22 anos, novamente virou alvo de rumores de affair com o cantor MC Daniel, de 25. Dessa vez, eles surgiram juntos em um restaurante e trocaram declarações públicas.



Jade publicou uma foto ao lado do funkeiro e escreveu “Te amo” como legenda. A ex de João Guilherme ainda selecionou a música “Casca de Bala” como fundo sonoro da publicação que fez no Instagram e que viralizou na web.



Após a repercussão da postagem de Picon, MC Daniel retribuiu a declaração da influencer, que voltará a atuar. Além de respostar a postagem de Jade, o ex-participante da “Dança dos Famosos 2024” disse: “Te amo, casca de bala”.



O jantar de Jade e MC Daniel gerou especulações entre a base de fãs dos artistas, que cogita a possibilidade de um affair entre eles. No entanto, vale lembrar que ambos já negaram estar se relacionando amorosamente, destacando a amizade e enfatizando que são apenas amigos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp