Instagram MC Daniel

O cantor MC Daniel, de 25 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (6) ao aparecer nos Stories abalado. O funkeiro estava fazendo poucas postagens nos últimos dias e se pronunciou sobre o sumiço, não dando detalhes sobre o que aconteceu, apenas informando que "não é o momento".



O cantor disse: "Não vou estar muito presente aqui nos Stories, porque agora não é o momento e eu estou um pouco chateado. Estou com um problema pessoal, que não vem ao caso falar agora, mas tem gente perguntando por que eu estou meio sumido, porque eu não estou respondendo e dizendo que eu estou um pouco abatido".

O cantor faz referência a situação alarmante que as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, no momento sua agenda está cheia, mas irá ao estado assim que abrir uma brecha: "Quarta-feira tem show em São Paulo, fim de semana tem show em Brasília e, se eu tiver algum espaço na agenda, quero ir lá fisicamente no Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul, respeito muito Rio Grande do Sul e convivo com pessoas na minha equipe que são do Sul também".

O funkeiro prometeu aos fãs que vai voltar e abrir seu coração com os seguidores: "Essa é a hora de eu me cuidar, tá bom? Vamos focar no pessoal do Rio Grande do Sul, então se eu não te respondi, se eu der uma sumida aqui, se você achar que estou meio triste, estou me cuidando".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp