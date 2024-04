Reprodução/Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine aparecem agarrados em vídeo; assista

Acho que não faltam mais dúvidas para o relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme. Após uma foto dos dois juntinhos ser compartilhada nas redes sociais, os atores foram flagrados em clima de romance.

Em um vídeo publicado pela Gossip do Dia, os dois aparecem dançando coladinhos durante o show de Veigh na noite da última quarta-feira (24).

Na mesma madrugada, a atriz surgiu em uma foto sentada no colo do artista, que passa as mãos em torno da cintura dela. Na imagem, eles aparecem ao lado de Maisa, Marina Senna, Juliano Floss e outros amigos.

Recentemente, o filho de Leonardo foi alvo de ataques homofóbicos após assumir publicamente que estava apaixonado por uma mulher.

Depois de declarar que estava apaixonado, o ator disse que havia comprado uma "baby tee" para a amada, em entrevista ao "Steal The Look". No registro divulgado na web pela página "SUB Celebrities", a atriz Bruna Marquezine surgiu com uma peça que se assemelha às características descritas pelo irmão de Zé Felipe.

Vale lembrar que João não assume um namoro publicamente desde o fim com Jade Picon . Já Marquezine viveu um romance com Enzo Celulari em 2021.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp