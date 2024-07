Divulgação/GShow Tati Machado

Neste domingo (7), Tati Machado foi coroada a grande campeã da Dança dos Famosos. A apresentadora disputou a final com Amaury Lorenzo e Lucy Alves, nos ritmos do tango e samba.

A nova apresentadora do Saia Justa empatou com o ator com 138,9, mas no critério de desempate, ela venceu por apenas um décimo.

Antes mesmo das performances, o apresentador Luciano Huck explicou os critérios para definir a vitória da temporada em caso de empate.

"No caso de empate, são as notas de quem está em casa que vão ser a primeira decisão. Se a gente soma, a soma de quem está em voto de casa desempata. Se empatar de novo, a soma de quem está na plateia do Domingão é o segundo desempate. Em caso de empate na primeira camada, na segunda camada, o nosso júri técnico vai fazer um conselho e vai decidir quem é o campeão", explicou.

Na ordem sorteada, a apresentadora Tati Machado foi quem abriu a pista de dança com o professor Diego Maia no ritmo tango. Na sequência, Lucy Alves com Fernando Perrotti, que gabaritaram, e por último Amaury Lorenzo com Camila Lobo. Já no ritmo do samba, Tati e Amaury gabaritaram.

Confira as apresentações de Tati Machado na Dança dos Famosos

Com vocês, @eutatimachado e Diego Maia, abrindo a pista na final da #DançaDosFamosos com o ritmo tango 💃 Sem palavras, gente... SÃO PERFEITOS! #Domingão pic.twitter.com/J4w4ySlzzV — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024









Agora é hora de SAMBA no pé 🥁 @eutatimachado e Diego Maia deram um SHOOOOW na segunda performance! O QUE FOI ISSOOOOO? 🥵🥵🥵 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/G8wyRONXoj — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024





