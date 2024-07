IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento de um pouco mais de um ano com Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora ao iG Gente. Afinal, quem é o pai do primeiro filho de IZA? Reprodução/Instagram

Yuri Lima é jogador de futebol e, atualmente, faz parte do elenco do Mirassol, time que entrou em 2023. Antes disso, teve passagem pelo Santos e do Audax, de Osasco. Reprodução/Instagram

Iniciou a carreira na base do Audax, além de ter passado cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. Estreou no profissional pela equipe osasquense e, em 2016, conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time. Reprodução/Instagram

Além do Audax, o volante também esteve no no Santos, no Fluminense, no Cuiabá e no Juventude. Após assumir o relacionamento com IZA, o jogador ganhou mais notoriedade e já contou com a torcida da namorada na arquibancada. Reprodução/Instagram

Yuri Lima e IZA assumiram o relacionamento em janeiro de 2023 e a primeira foto dos dois juntos foi postada por ele em fevereiro. "Dona de mim", legendou o jogador. Reprodução/Instagram