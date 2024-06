Reprodução/Instagram Jade Picon ostenta abdômen trincado em biquíni vermelho

Jade Picon colocou o corpo para jogo ao posar em frente ao espelho com um biquíni cavado, deixando as curvas em evidência.

A influenciadora quis divulgar a marca de roupas, então, exibiu a peça nos Stories do Instagram e exibiu o corpo.

O abdômen sarado, que sempre vira assunto nas redes sociais, chamou a atenção dos seguidores.

Recentemente, Jade Picon desabafou acerca da rotina de autocuidado . "Eu gosto muito de mostrar esses momentos para vocês, porque é o que genuinamente me faz bem. Esses momentos de autocuidado e de organização fazem com que eu consiga encarar muitas coisas de maneiras muito positivas, vamos dizer assim", iniciou.

"Acontecimentos, certos problemas... é bom você tá com a cabeça no lugar, e eu sinto que hoje eu atingi o ápice. Pode ser um pouco solitário às vezes, mas você estar bem consigo mesma faz toda a diferença", esclareceu ela.

