MC Daniel levantou a autoestima com uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram. O cantor comentou o próprio antes e depois da mudança de visual.

Nas imagens, o artista posa em frente a bela vista do Rio de Janeiro e aponta "os planos de Deus".

"Os planos de Deus, porque ele me fez feio a vida inteira para quando eu chegasse no meu auge, o mais lindo do mundo", disse ele.

O funkeiro ainda fez uma referência ao jogo de videogame Fifa. "A vida inteira eu fui 70 no Fifa, uma cara meio barroca, meio clandestina. Hoje, 93, 94, corre bem, marco, gol de cabeça, bom de cruzamento. Até fazendo careta eu tenho um charme", disparou.

Veja o antes e depois de MC Daniel

