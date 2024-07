Reprodução Instagram Gêmeo de Yuri Lima toma atitude após Iza expor traição do irmão

A polêmica envolvendo o fim do relacionamento entre Iza e o jogador Yuri Lima, que traiu a cantora, chegou até aos familiares do ex-casal. Nesta quinta-feira (11), o fisioterapeuta Yan Lima , irmão gêmeo de Yuri, precisou tomar uma atitude após a traição ser exposta por Iza.







Antes do término da relação de Iza e Yuri, Yan tinha os perfis abertos nas redes sociais, mas precisou fechá-los. Agora, as redes do fisioterapeuta são privadas e os comentários, que até então eram abertos ao público, foram limitados para os internautas que já o seguiam.





Yuri se pronuncia

Ainda nesta quinta-feira (11), ele confirmou a traição e desabafou sobre o fim da relação. O pronunciamento foi dado ao portal "Leo Dias". “Ela não merecia passar por isso!", iniciou o atleta. "Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", iniciou.





"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade", acrescentou. "Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela, a culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar put*ria, acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências", finalizou.

Quem é Yuri Lima?

IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento de um pouco mais de um ano com Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora ao iG Gente. Afinal, quem é o pai do primeiro filho de IZA? Reprodução/Instagram Yuri Lima é jogador de futebol e, atualmente, faz parte do elenco do Mirassol, time que entrou em 2023. Antes disso, teve passagem pelo Santos e do Audax, de Osasco. Reprodução/Instagram Iniciou a carreira na base do Audax, além de ter passado cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. Estreou no profissional pela equipe osasquense e, em 2016, conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time. Reprodução/Instagram Além do Audax, o volante também esteve no no Santos, no Fluminense, no Cuiabá e no Juventude. Após assumir o relacionamento com IZA, o jogador ganhou mais notoriedade e já contou com a torcida da namorada na arquibancada. Reprodução/Instagram Yuri Lima e IZA assumiram o relacionamento em janeiro de 2023 e a primeira foto dos dois juntos foi postada por ele em fevereiro. "Dona de mim", legendou o jogador. Reprodução/Instagram Iza está no sexto mês da gestação. Reprodução/Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp