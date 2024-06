Reprodução: Instagram Jade Picon desabafou sobre rotina de autocuidado na madrugada desta segunda (10)

A influenciadora Jade Picon usou as redes sociais para desabafar acerca da rotina de autocuidado que leva na madruga desta segunda-feira (10). Diariamente, ela compartilha momentos do dia com os seguidores através do Instagram.

"Eu gosto muito de mostrar esses momentos para vocês, porque é o que genuinamente me faz bem. Esses momentos de autocuidado e de organização fazem com que eu consiga encarar muitas coisas de maneiras muito positivas, vamos dizer assim". iniciou Picon.



"Acontecimentos, certos problemas... é bom você tá com a cabeça no lugar, e eu sinto que hoje eu atingi o ápice. Pode ser um pouco solitário às vezes, mas você estar bem consigo mesma faz toda a diferença", esclareceu ela.

A blogueira participou do BBB 22 e, após ser eliminada, Picon foi para o mundo da atuação. A influenciadora foi uma das protagonistas da novela "Travessia", escrita pela autora Glória Perez. A ex-BBB vivia a personagem Chiara, que possuía um envolvimento amoroso com Ari, interpretado por Chay Suede.

