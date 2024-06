Reprodução/Instagram Jade Picon contou no Instagram que bateu o carro ao tentar sair de uma vaga estreita

Jade Picon não teve uma segunda-feira (24) fácil... A influenciadora contou no Instagram que bateu o carro ao tentar sair de uma vaga estreita. Ela publicou alguns vídeos nos Stories e não escondeu a frustração.

"Realmente era melhor ter ficado em casa", desabafou a ex-BBB, que deu detalhes sobre o incidente:

"Bati o carro pela primeira vez na minha vida. Em minha defesa, era uma vaga extremamente apertada que já tinha sido impossível de entrar. Que caos", disse. "Pelo menos não foi em outro carro", respirou aliviada.

Pouco antes do ocorrido, ela já havia gravado alguns vídeos contando que estava lidando com os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual).

A influenciadora também revelou que teve um pressentimento, mais cedo, de que o dia não seria dos melhores. "Hoje eu já senti que ia ser um dia meio caótico, tanto é que taquei tudo para cima", contou. "Acordei atrasada, estressada, não sei o que que deu errado, pipipi que era para enviar e não enviaram, e eu já, falei assim: 'Quer saber? É isso'".



"Quando vejo que vou me estressar, falo assim: 'Páf'. Mas esse ultimo acontecimento [sobre o carro], não dá para ligar esse modo, estou um pouco chateada, confesso", admitiu Jade.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp