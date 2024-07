Reprodução: Instagram Jade Picon

A influeciadora Jade Picon revelou o novo visual que adotou nesta terça-feira (2). A artista fará um novo trabalho como atriz e, por isso, mudou para o loiro. Antes, o cabelo da musa era preto.

Para comemorar a mudança, Picon publicou um vídeo com uma transição entre o visual antigo e o novo. "Uma nova personagem pede um novo visual. Que comece um novo momento!", escreveu ela na legenda da postagem.



Nos comentários da publicação, famosos e os seguidores da influenciadora a enalteceram pela transformação. "Linda de todos os jeitos", aclamou Preta Gil. "Eita, ficou mais linda", avaliou uma internauta. "Jade combina com todos os tons de cabelo", acrescentou uma segunda.

"Amei, Jadoca, linda em todas as versões possiveis", elogiou uma terceira. "Conseguiu ficar mais perfeita ainda", opinou uma quarta. "Eu achei que ficou manchado esse loiro, mas tá linda! Mas ainda prefiro morena", considerou uma quinta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .