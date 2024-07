Reprodução Instagram - 10.7.2024 Rafaella Justus é fruto da antiga relação de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na última terça-feira (9) para explicar como ela e o ex-marido, o também apresentador Roberto Justus, criam a filha fruto do antigo casamento deles: Rafaella Justus. A jovem está prestes a completar 15 anos.







"A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim", explicou ela, que atualmente é casada com o jornalista da Globo Cesar Tralli.





Ticiane ainda explicou aos fãs o motivo de Rafaella aparecer com mais frequência em postagens feitas por Roberto Justus. "Só que ela acaba aparecendo mais pra vocês quado está com o pai, porque eles costumam fazer mais fotos com o fotógrafo deles e postam mais", detalhou.





O pronunciamento de Ticiane veio após questionamentos de seguidores na web, que notaram a ausência de Rafaella nas publicações da apresentadora. A menina está com o pai, em Miami, ao passo que Pinheiro continuou no Brasil, já que apresenta o "Hoje em Dia" na Record.

