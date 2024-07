Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Vicky e Rafella Justus curtem férias em Miami

Ana Paula Siebert usou as redes sociais na última quinta-feira (4) para compartilhar alguns registros da viagem em família que faz ao lado do marido, o apresentador Roberto Justus, da filha, Vicky, e da enteada, a jovem Rafaella Justus. A família decidiu viajar ao exterior.



Eles estão em Miami, no Estados Unidos. Nos registros, aparecem renovando o bronzeado e curtindo o dia ensolarado na praia. “Feliz 4 de julho”, escreveu Siebert na legenda de uma das fotos que publicou.



O dia 4 de julho é celebrado nos Estados Unidos por conta da independência do país. Lá, a data, inclusive, é feriado e movimenta a população, que, normalmente, relembra a história de formação dos EUA em ações comemorativas.





Quem é Rafa Justus, que está de férias com o pai e a madrasta?

Enteada de Ana Paula Siebert , Rafella Justus é filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A jovem de 14 anos está prestes a completar 15 e fará uma festa de debutante. Nos preparativos, ela tem contado com o apoio da mãe e da madrasta, que mostraram não ter desavenças entre si.





Confira a galeria de fotos das férias da família Justus:

Ana Paula Siebert curte dia ensolarado agarradinha com a filha Vicky Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Roberto Justus e Ana Paula Siebert são pais de Vicky Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Vicky é meia-irmã de Rafaella Justus e Fabiana Justus Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Rafaella Justus é fruto da antiga relação entre Roberto Justus e a também apresentadora Ticiane Pinheiro Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Vicky é a filha caçula do apresentador Roberto Justus Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Vicky e Rafella Justus curtem férias em Miami Reprodução Instagram/ Ana Paula Siebert/ Franklin Maimone





