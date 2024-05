Reprodução/Instagram Ticiane Pinheiro revela desejo de engravidar novamente: 'Se papai do céu mandar, eu agradeço'

Ticiane Pinheiro reservou um tempinho na agenda para conversar com os fãs pelas redes sociais. A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas pelos Stories do Instagram e foi questionada por um internauta se pretende engravidar mais uma vez.

"Pretende ter mais filhos?", questionou um seguidor. Tici, que já é mãe de Rafa, de 14 anos, e Manuella, de 4, respondeu: "Se papai do céu mandar, eu agradeço".

A loira também aproveitou para desmentir os boatos de que já estaria esperando um bebê. "É mentira! Todo mundo me pergunta isso! Saiu em algum lugar, mas é fake news", declarou.

Atualmente, Ticiane é casada com o jornalista César Tralli. Da relação, veio Manuella. Já Rafa é fruto do antigo casamento com o empresário Roberto Justus.

A primogênita da apresentadora completa 15 anos em julho e já se prepara para a festa de aniversário. No Instagram, Rafa mostrou alguns spoilers da comemoração. Veja aqui.

Ticiane Pinheiro opina sobre namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ticiane também foi questionada pelos internautas sobre o que acha do namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes. Os três já trabalharam juntos no programa "Hoje em Dia".

"Como é ver dois amigos namorando?", perguntou um fã. "Feliz em vê-los felizes! Bom demais", respondeu Ticiane.

