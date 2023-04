Reprodução / Instagram 04.04.2023 Ticiane Pinheiro com a filha, Rafinha Justus

Ticiane Pinheiro revelou em uma caixinha de perguntas no Instagram da filha mais velha, Rafaella Justus, que pretende ter um terceiro filho. A apresentadora, que já é mãe de Rafa, fruto do relacionamento com Roberto Justus, e de Manuella, com o marido Cesar Tralli, disse que adoraria ter um menino para completar a família.

"Ah, se Deus mandar eu gostaria, porque queria tentar um menino, na verdade. Não queria tentar, eu deixo a vida me levar. A vida leva, mas você vê as menininhas e eu ia gostar. Até a cachorra, a gata, é tudo fêmea.”, brincou Tici.





A apresentadora também falou como acredita que será quando a filha mais velha, de 13 anos, começar a namorar e como lidará com a vida amorosa da adolescente.

"Se for para ser feliz, se tiver alguém bacana, eu vou querer saber quem é e vou ser uma sogra muito legal para os futuros pretendentes", avisou a apresentadora. "Minha mãe é liberal", completou Rafa.





