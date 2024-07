Reprodução/Twitter Larissa Tomásia e Plínio Simões

A ex-BBB e influenciadora Larissa Tomásia usou as redes sociais na última terça-feira (9) para contar aos fãs e seguidores que o relacionamento dela com Plínio Simões chegou ao fim. Ela entregou que o término se deu por conta das diferenças entre eles.





"Eu e Plínio não estamos mais juntos. Foi a melhor decisão para ambos. Somos pessoas muito diferentes. E a gente tentou. Acreditem. É isso. Desejo todo sucesso do mundo para ele", iniciou ela, que antes de se envolver com Plínio já teve affairs com Gui Araujo e Arthur Picoli.





"Que ele fique muito bem, que siga a vida dele e seja muito feliz. Assim como eu vou seguir a minha vida, vou ser feliz. E ciclos se encerram, não é?", acrescentou a ex-BBB, que conheceu Plínio depois da participação dele no "Puxadinho", dinâmica do "BBB 24".





Larissa Tomásia ainda argumentou que resolveu expor o término por ser uma pessoa pública. "Estou falando aqui porque como eu já tenho uma vida pública, uma vida exposta, do mesmo jeito que saiu que nós estávamos namorando, vai sair que terminamos e eu prefiro que vocês saibam através de mim", finalizou ela, que tinha assumido o namoro em abril deste ano.

