Aos 14 anos de idade, Rafaella Justus , filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, está cuidando dos últimos detalhes da festa de 15 anos que realizará em breve. Ela usou as redes sociais para compartilhar detalhes do cardápio da festividade.





Nos registros, que foram publicados através dos stories do Instagram, a jovem estava em uma degustação acompanhada da matriarca, Ticiane Pinheiro , que apresenta o matinal "Hoje em Dia", programa da Record TV. O intuito da degustação é escolher quais pratos serão servidos no aniversário.





Além do cardápio, Rafa antecipou parte dos itens decorativos que devem ficar nas mesas dos convidados que irão à grande festa que marcará as celebrações dos 15 anos dela. Na ocasião, além da matriarca, ela estava junto com a madrasta, Ana Paula Siebert . "Obrigada, Ana Paula Siebert, por estar com a gente nesse momento especial", agradeceu Ticiane.





A festança de 15 anos de Rafaella Justus ocorrerá no dia 21 de julho. Enteada de César Tralli, a jovem passou por uma rinoplastia recentemente ."Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que eu queria", declarou Rafa, após ter passado pela intervenção estética.

