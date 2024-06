Reprodução Ana Paula Siebert abre o jogo sobre traições no casamento com Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert detalhou algumas dinâmicas do relacionamento com Roberto Justus nesta terça-feira (25). No Instagram, ela explicou o motivo de não beijar o marido em público. A modelo e o empresário 32 anos mais velho que ela são casados desde 2015.

Por meio de caixinha de perguntas, Ana Paula recebeu algumas dúvidas dos seguidores em relação ao casamento com Roberto Justus. Ao ser questionada sobre o motivo do casal não se beijar em público, a influenciadora apontou achar deselegante.

"Eu sempre sou perguntada sobre isso. Se eu ficasse dando beijo nele, um cafuné: ‘Ai que vocês que se beijando em público’. Eu acho que se beijar em público é algo sério. Uma coisa que eu acho muito feio é casal que fica se amassando em público. Eu não gosto, não dá, né? Eu acho muito feio. Não é todo mundo que está acostumado. Não sei, gente, é algo que não é de mim, não precisa", refletiu.

A modelo também apontou que nos lugares públicos é comum a presença de crianças e idosos. "Se abraçar, sim, mas se beijar e se agarrar estraga. Eu não gosto, não acho legal. Então, é por isso. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem entre a gente", destacou ela.

Ana Paula também abordou outra temática polêmica, a divisão econômica do casal referente aos gastos da família. Aos seguidores, ela revelou que Justus tem o perfil de ser o provedor.

"Eu acho que cada casal tem a sua fórmula, não existe um certo e errado, especialmente nos dias de hoje, né? O mundo mudou muito. Antigamente, as mulheres não trabalhavam, mas hoje em dia muitas mulheres trabalham e ganham mais do que seus maridos. Já não existem mais essas diferenças salariais entre homens e mulheres", iniciou.

"No nosso caso, o Roberto tem essa cultura de ser o provedor, e eu trabalho para ter minhas próprias coisas e gastar como quiser. Tenho respeito pelo que é dele, mas ele cuida das questões da casa", completou.

