Reprodução Instagram - 11.4.2024 Dani Calabresa posa com novo visual

A humorista Dani Calabresa, de 42 anos, abriu o jogo sobre quanto recebi durante sua passagem pela MTV Brasil, em 2008. Segundo a atriz, o salário mensal era de cerca de R$ 300.



Dani afirma que na época ela tinha propostas para integrar o elenco de grandes programas, como o elenco dos humorísticos Pânico na TV (RedeTV!) e Zorra Total (Globo). Entretanto, após fazer o teste para a MTV, a paixão falou mais alto e ela optou por integrar o canal musical.

Segundo a humoristas, alguns amigos chegaram a criticar sua escolha pela MTV, mas que ela não se arrepende de ter apostado no projeto.

"Assinei o contrato para ganhar R$ 300. Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar numa coisa que, de verdade, me emocionava. Entre trabalhar no Pânico e no Zorra, eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer o teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei 'vou ficar'", afirma.

A humorista iniciou sua passagem pela emissora como jurada do Quinta Categoria. Com o sucesso, ela apresentou o Furo MTV e também integrou o elenco do Comédia MTV.

Com a popularidade adquirida na emissora, Dani foi contratada pelo CQC (Band) e depois entrou para o time de contratados da Globo.

